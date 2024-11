Trevisani: “Ranieri? Perfetto, ma la Roma come il Napoli dell’anno scorso…”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, è intervenuto al Podcast Cronache di Spogliatoio: "Ranieri è stato perfetto in conferenza, anche in qualche paraculata, c’era bisogno anche di amore, di dichiarazioni per tagliare il cordone ombelicale con gli ultimi due mesi senza senso. Poi alle parole devono seguire i fatti e non sarà facile, se mi chiedete come immagino la Roma a fine anno vi dico come il Napoli dell’anno scorso sui 58 punti. Non penso diventerà in corsa per il quarto posto, ma neanche quello dopo perché davanti stanno macinando.

Poi ha dei valori, credo giocherà a 3, con Cristante Pellegrini e Kone, Angelino ed a destra per me El Shaarawy ma credo Celik per avere i 5 dietro non è difficile da mettere in campo nonostante quanto fatto da Juric. Parole belle, poi però c’è il campo, un inizio difficile e se fai 0 punti in 3 partite in una settimana (Napoli, Tottenham e Atalanta, ndr) e si ritorna ai pomodori lanciati”.