Trevisani su Hermoso: "Serve più al Napoli, l'Inter non lo prenderà per due motivi"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha parlato di Mario Hermoso ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio'.

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha parlato di Mario Hermoso ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio': "Serve più al Napoli che all’Inter. Sarebbe buono per tutti ovviamente, ma da quello che ho capito l’Inter non lo prenderà perché è già coperta dietro ed anche per ragioni anagrafiche avendo già difensori titolari in là con gli anni e quindi punta a prendere qualcuno più giovane".