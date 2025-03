Trevisani su Raspadori-Kean: "C'è dislivello con gli altri, ma Spalletti può sanarlo in parte"

Il giornalista Riccardo Trevisani, ai microfoni di Radio Serie A, ha detto la sua sulla coppia d'attacco inedita provata dal ct Luciano Spalletti nella scorsa gara di Nations League contro la Germania. Di seguito le sue parole sul duo Raspadori-Kean: "La garanzie, le sicurezze e le certezze le possiamo vedere quando questi giocatori fanno qualcosa a livello alto. Cioè: Kean sta giocando la Conference League, Raspadori non fa le coppe.

Qualcosa Raspadori l’ha fatto in Champions e con la Nazionale, quindi diciamo rispetto al livello degli avversari… Tu immaginati Musiala: non sa neanche cos’è la Conference League, capisci? C’è un po’ di dislivello, secondo un po’ di questo dislivello lo può sanare Spalletti con le sue qualità. Ma a me Raspadori-Kean è una coppia che piace moltissimo, sono giovani e forti, un 9 e un 10 che possano andare bene insieme e spero abbiano tempo e modo di farlo. Io al doppio centravanti preferisco il 9 e il 10, sono un po’ vecchio stile da questo punto di vista”.