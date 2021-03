Trezeguet: "Mi aspettavo altro dalla Juve in Champions. Ora fase calda col Napoli"

David Trezeguet, ex attaccante della Juve, è intervenuto a Tuttomercatoweb: “Immaginava che il percorso in Champions fosse diverso. In campionato ha avuto delle difficoltà, ha vinto la Super Coppa, dovrà giocare la finale di Coppa Italia. Entriamo in una fase calda: c’è il derby e poi il Napoli. La Juve deve qualificarsi per la Champions. E poi Pirlo continuerà a lavorare su una squadra che deve migliorare e questo credo sia abbastanza evidente”.