Tricella elogia Koulibaly: “E’ un difensore completo, ora ha più senso tattico”

Il podio della TOP 100 di Tuttomercatoweb.com per il girone d'andata, commentato da Roberto Tricella, ex difensore del Verona che vinse lo scudetto nel 1985. Si parte da Koulibaly che ha conquistato il primo posto. "E' un difensore completo, che si è sempre migliorato. Ora è diventato affidabile in tutto. Prima forse mancava in qualche momento dal punto di vista della concentrazione. Ora oltre alla prestanza fisica, ha sicurezza nel giocare palla efficacemente, è sempre sul pezzo. A volte faceva entrate in scivolata che lo portavano a commettere falli inutili, ora con la sua velocità e il suo senso tattico può accompagnare tutti gli avversari e render loro la vita difficile".

La sua assenza ultimamente si è fatta sentire nel Napoli...

"E' lui che gestisce l'avanzamento della difesa, mi pare il cardine della retroguardia, detta i tempi su quando alzarsi o meno. Poi per quanto riguarda il Napoli ci sono anche la fortuna e la sfortuna che determinano i risultati".