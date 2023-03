Trombetti avverte: “Napoli fortissimo, ma sarà dura battere il Milan 3 volte in 20 giorni”

Guido Trombetti, accademico e opinionista, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte

Guido Trombetti, accademico e opinionista, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte: “Che il Napoli sia fortissimo, infatti, è un conto. Che le coppe siano una cosa diversa dal campionato è un altro conto. Conta anche il blasone perché alcune società sono abituate ad un certo tipo di competizione. Ora, senza vendere prima la pelle dell'orso, io dico che il Napoli è più forte del Milan ma questo nel calcio non significa granché. Perché nell'incontro singolo chiunque può battere chiunque. La cosa importante, per me, è vincere il campionato. Poi se andiamo avanti in coppa ben venga. Il Napoli è fortissimo ma incontrerà il Milan ben 3 volte in venti giorni. E vincere tutte e tre le volte non è certo una passeggiata di salute.