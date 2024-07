Trombetti: "Che figuraccia Spalletti! Ha un limite. Conte? Azzardo una previsione"

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "L'Italia è ad un punto di svolta negativo? Nei momenti difficili, chi ha più pazienza la adoperi. E' un momento difficilissimo. Gravina ha avuto il terzo K.O. della sua gestione, non può vincere abbracciando a sé Spalletti, che resta un fior di tecnico, ma che, come lui, è artefice di una figuraccia. Il limite di Spalletti è pensare di essere lui il valore aggiunto, che invece è rappresentato dai giocatori forti.

Cosa mi aspetto da Antonio Conte? Sono molto ottimista e azzardo una previsione avremo ottime possibilità di tornare a giocare un ruolo da protagonista. L''uomo ha personalità, ha chiarito che sceglie lui chi arriva e chi parte: è una novità assoluta. Il presidente ha dimostrato di essere intelligentissimo, facendosi da parte sul piano delle scelte tecniche. Ha tutto il diritto, però, di fissare il budget".