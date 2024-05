Trombetti: "Conte è il più forte allenatore italiano, a Napoli non si parla d'altro"

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, ha parlato a 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, ha parlato a 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Osimhen? Non si possono trattenere i giocatori scontenti, a prescindere dai contratti. Si rischiano conseguenze poi nella stagione. Queste sono le regole del calcio e a queste ci dobbiamo adeguare.

Conte? De Laurentiis non ha smentito niente lunedì, quando ci siamo incontrati al convegno. Per me è fatta al 99%. Credo che questa cosa andrà a buon fine: non si può tornare indietro. E’ il più forte allenatore italiano e tra i migliori al mondo. A Napoli non si parla d’altro. Tutti vogliono sapere di Conte”.