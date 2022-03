Trombetti duro: “Zielinski deve andare via! Insigne? Il suo campionato è stato un disastro totale”

"Se vanno via lui e Fabian Ruiz, oltre a Insigne, si deve ricostruire da Koulibaly e Osimhen".

Guido Trombetti, rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Zielinski deve andare via, siamo stanchi di aspettare l’esplosione di un giocatore di grandi potenzialità e di poco rendimento. Se vanno via lui e Fabian Ruiz, oltre a Insigne, si deve ricostruire da Koulibaly e Osimhen. Quest’ultimo è un calciatore ancora rozzo ma può arrivare a fare 20 gol all’anno. Non ce li ha oggi nel suo score ma se si costruisce una squadra con due esterni forti può darsi che ce la faccia. Quando Osimhen arriva in area, non c’è mai nessuno dentro. Il Napoli ha un problema enorme con l’attacco. Vicino a Osimhen possono giocare solo Lozano e Mertens, perché hanno il gol nelle gambe.

Insigne? Bisogna dire la verità: il suo campionato è stato un disastro totale”.