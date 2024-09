Trombetti: "Ho visto Napoli-Monza al fianco di ADL, ecco come l'ho visto"

Guido Trombetti, rettore emerito dell’Università Federico II di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ un Napoli straordinariamente concreto, ha chiuso la pratica Monza nel primo tempo e nel secondo tempo ha amministrato con grande sapienza. Sei partite son poche, ma alcune certezze ci sono. Devo rivedere la mia opinione sulla capacità di incidere di un tecnico perchè Conte ha trasmesso la sua mentalità alla squadra, il Napoli è pieno di personalità con lui. E’ ragionevole che questo campionato si risolverà al fotofinish. Ho visto la gara con De Laurentiis ed era contento, ma anche calmo e sereno. Abbiamo chiacchierato un sacco. Sembrava che per lui la partita fosse un problema di facile risoluzione.

Kvaratskhelia ieri ha fatto una bella partita, tutte le occasioni del Napoli son partite dai suoi spunti. E’ beffardo che alla fine del match dove ha subito duemila falli alla fine hanno ammonito lui e non gli altri. Il rinnovo? Lo rinnovano, devono solo avere il tempo di sedersi al tavolo. Non so se De Laurentiis andrà a Los Angeles prossimamente, ma per come vedo sereno il calciatore credo non ci siano problemi. Lukaku? Nel secondo tempo m’è piaciuto, ha avuto anche due spunti in velocità, poi fa il lavoro di chi deve far salire la squadra. Non è un furetto, è un altro tipo di calciatore. De Laurentiis ha preso un po’ le distanze dalla quotidianità della squadra in maniera molto intelligente. Napoli-Como? Non so se tornerò a guardare la partita col presidente al Maradona”.