Trombetti: “Se il Napoli gioca come nel secondo tempo di Monza può vincerle tutte”

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Il gesto di Osimhen è stato felino, uno di quei gesti di una bellezza assoluta. Ed è stato una svolta perché da quel gesto è cambiata la partita. È stata un'iniezione di fiducia nei compagni, ci hanno creduto tutti. Perché poi il calcio è così, basta un episodio per cui l'elemento psicologico volge a favore dell'uno e contro l'altro. Da quel momento il Napoli è tornato ad essere il Napoli e sono stati 20-25 minuti di calcio lunare. E anche se qualcun'altro ha già fatto un salto del genere, due fuoriclasse assoluti del calibro di Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, questo ci fa capire che Osimhen ha fatto un numero da campione straordinario. Non so De Laurentiis cosa abbia voluto dire con il suo tweet.

So quello che penso io. Io penso che non dobbiamo farci illusioni ma dobbiamo sperare che questo sia l'inizio di un periodo di ripresa di questa squadra e che il Napoli conquisterà l'Europa League. Non credo che si possa recuperare la Champions ma fino a che la matematica non ti condanna tu hai il dovere di combattere. Il campo è l'unico giudice oggettivo. Quello che conta è dove sei in classifica e quanti punti hai fatto; quindi, il Napoli sta dove deve stare. Se il Napoli giocherà nelle prossime 7 partite come ha fatto nel secondo tempo farà 21 punti. Quello che dobbiamo capire è se il Napoli sarà capace di ripetersi. Non c'è nessun dubbio che il Napoli visto in quel quarto d'ora non teme nessuno, può vincere con chiunque e può vincere tutte e sette le partite”.