Trombetti sta con ADL: “Non giudico l’ultimo anno ma quelli precedenti e gli do 30 e lode”

Il professor Guido Trombetti ha parlato a Canale 8 nel corso della trasmissione ‘Ne parliamo il lunedì’: “Conte non è Padre Pio ma se dovesse venire farà un grande lavoro. Questa stagione l’aria nello spogliatoio era irrespirabile, non ci può essere il figlio della gallina bianca che fa quello che vuole. Nel Napoli si sono formati dei clan e non intorno ad un leader ma gruppi di scontenti. Se viene Conte può aiutare Manna che è giovane e rischia di finire in un tritacarne.

Con il presidente faccio come facevo con gli studenti, non mi interessava di scoprire cosa non sapessero ma capire quello che sapevano. Non giudico l’ultimo anno ma tutti quelli precedenti e gli do 30 e lode”.