Trotta: "Di Lorenzo in maglia Juve mi farebbe male"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Chi ha fatto peggio a centrocampo, in questa stagione?

“È stato un problema comune, non di un singolo calciatore. Si aspettava il giorno della svolta che non è mai arrivato ma, anzi, la situazione è sempre peggiorata. Un’annata impensabile”.

Ci sono state le colpe della società oltre che dei giocatori e degli allenatori?

“Sicuramente gli allenatori hanno dimostrato di non essere in grado di raddrizzare la rotta. I calciatori si sono adagiati su ciò. La società ha cercato di correre ai ripari ma, ad oggi, si dovrà ripartire cercando di riprendere il percorso interrotto con l’addio di Spalletti”.

Conte è l’uomo giusto per ripartire?

“Se dovesse arrivare, si. Si porterebbe dietro una storia da allenatore importante. Ha sempre fatto bene ma è anche stato tendente a sottolineare quanto non andasse bene nella gestione delle sue società. Mi preoccupa un po’ il rapporto tra il tecnico e il presidente. Conte dovrà avere carta bianca sul mercato, ma sappiamo bene che nelle trattative ci sono sempre dei fattori che possono incidere in negativo e che possono condizionare tale rapporto”.



Di Lorenzo sembra poter andare alla Juventus…

“Mi lascia un po’ perplesso e dispiaciuto. Per me, è il capitano ideale per il Napoli, a cui ha tantissimo ancora da dare. Vederlo con la maglia della Juve farebbe un po’ male. Serve rispetto per il capitano del Napoli e per coma ha indossato la fascia. In questo momento è un po’ il parafulmine di una stagione deludente”