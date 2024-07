Trotta: “Lindstrom non ha avuto modo di dimostrare il suo valore, ricordate Lobotka?”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, ex calciatore di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Folorunsho rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Cosa può dare al Napoli?

“Sicuramente ha avuto una crescita esponenziale. Se Conte dice che può far parte del suo progetto, evidentemente questi miglioramenti sono reali. Credo potrà essere una rivelazione del Napoli”.

Nell’ultimo anno di Serie A ha dimostrato di avere un gran tiro. Può essere una soluzione anche a gara in corso?

“Direi di sì. Conte ha dichiarato di avere un grande centrocampo, anche se nessuno possiede la sua caratteristica del tiro da fuori”.

Gaetano, invece, dovrebbe partire. Conte dovrebbe puntarci?

“Dipende dai giocatori che ha in quel ruolo e se ha in mente di prendere qualche altro centrocampista. Gateano ha caratteristiche importanti, è inquadrato e sta crescendo. Maturando, ho la sensazione che potrebbe divenire un punto di riferimento per gli azzurri”.

È d’accordo nel lasciare la fascia da capitano a Di Lorenzo?

“Nel momento in cui ci si chiarisce e si torna a remare tutti dalla stessa parte, è giusto che si continui ad affidare a lui la fascia da capitano”.

Si parla di uno scambio tra Raspadori e Chiesa: cosa ne pensa?

“Ad oggi, per quello che può essere il gioco di Conte, Chiesa è più congeniale di Raspadori. Ciò non toglie che Giacomo sia un calciatore capace, che può starci benissimo nella rosa azzurra. Chiesa, però, mi pare più pronto ai dettami di gioco di Conte”.

Jesper Lindstrom: lo cederebbe o punterebbe ancora su di lui?

“Per me, a questo ragazzo non è mai stata data la possibilità di dimostrare. Mi ricorda la prima stagione di Lobotka. È un grande giocatore. Diversamente, non si giustificherebbe il grande investimento della società. Non mi priverei di un calciatore come lui. Conte vorrebbe una squadra pronta sin da subito e per questo riterrei più opportuno cederlo in prestito. In prospettiva, infatti, potrebbe essere una pedina importante”.

C’è qualche azzurro che ha rubato l’occhio in questo precampionato?

“Quel che ho visto è stata una squadra che boccheggiava. Ho giocato con Conte, alla Juventus, e il preparatore atletico di allora lavorava allo stesso modo di Conte. Parlo di Ventrone. Sarà un Napoli prontissimo dal punto di vista fisico”.