Trotta su Politano: "Tatticamente è uno dei giocatori più importanti del Napoli"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista: "Inter-Roma? Se la Roma è prima in classifica, vuol dire che ha dimostrato di potersela giocare. Certo, non è ancora la Roma ‘di Gasperini’: non vediamo ancora quelle caratteristiche tipiche della sua Atalanta, ovvero l’aggressività e la capacità di andare in gol, ma vince comunque partite importanti, anche di misura. Questo lascia ben sperare. Probabilmente c’è anche un po’ di fortuna, ma se una squadra vince pure quando non gioca benissimo, vuol dire che è solida. A gennaio, se dovessero arrivare quei due o tre acquisti chiesti da Gasperini in estate, specie in attacco, allora sì, la Roma potrà dire la sua fino in fondo. La società è forte e disposta a investire: questo è un segnale positivo per il futuro.

Politano? Negli anni ha imparato a dare molto equilibrio alla squadra. Lobotka? Gilmour può sostituire Lobotka, anche se parliamo di un giocatore fortissimo e difficilmente rimpiazzabile. Però Politano, per l’apporto tattico e lo spirito che mette in campo, abbinando qualità e quantità, oggi pesa di più nella struttura del Napoli.”