Turci: "Il Napoli ha messo Meret nelle condizioni di rendere e ora può pretendere"

Luigi Turci, ex portiere, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il fatto che sia stata presa una posizione e stabilita una gerarchie, oltre al rinnovo, sono tutti elementi che servono per mettere il giocatore nelle condizioni migliori per rendere. Ora il Napoli può pretendere da lui. Alex è un patrimonio del calcio italiano, tra i migliori portieri che abbiamo e lo sta dimostrando. Grazie a tutte queste componenti il suo rendimento è cresciuto".