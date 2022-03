Turci: "Scudetto? Visti gli ultimi anni, il Milan è la squadra che merita di più"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan ha parlato anche dei rossoner

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan ha parlato anche dei rossoneri e di come li vede nella lotta scudetto. "Se devo essere sincero fino in fondo è la squadra che ha meritato di più lo scudetto negli ultimi anni, è cresciuta costantemente, ha seguito una linea e ha superato le difficoltà. Lotterà fino alla fine per lo scudetto: se lo giocano le tre squadre davanti però il Milan ha dato dimostrazione di solidità, compattezza e forza: andare a Napoli in uno scontro diretto e vincere 1-0 indica che ci sono queste fattori nella squadra".