Turrini su Lobotka: "Piacevole conferma, ma accanto a lui serve un giocatore di alto livello"

Francesco Turrini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Ho visto un Napoli molto forte. Con l’infortunio di Demme, bisogna rivedere il centrocampo. Lobotka è una piacevole conferma, ma accanto a lui serve un giocatore di alto livello per poter affrontare un campionato difficile. Sicuramente Gaetano è un ottimo ragazzo, ma lo vedo di più come trequartista. Elmas secondo me fa fatica nel centrocampo a due.

Insigne? Mi aspettato che la situazione fosse risolta prima, è un giocatore importante e rappresentativo. Non va bene aspettare, poi toccherà a De Laurentiis e Insigne risolverla”.