Turrini su Ounas: “Ha raggiunto la maturità, sarebbe il caso di puntarci”

Francesco Turrini, doppio ex di Napoli e Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sicuramente il Sassuolo è una società che lavora bene perché fa lavorare bene agli allenatori, non mette pressione e non mette mai i bastoni tra le ruote. Quest’anno ha puntato sui giovani, ha ceduto Caputo puntando su Raspadori e Scamacca. Se dovesse mantenere questo trend negli anni, non dico che potrebbe arrivare al livello dell’Atalanta ma è sulla strada giusta.

Scudetto? E’ ancora presto per parlarne. Nel girone di ritorno e i primi giorni dei mesi di gennaio e febbraio si decide il tutto, con le squadre che si assestano nelle posizioni di classifica.

Ounas? A me piace tantissimo, per le poche volte che è stato chiamato in causa si è fatto valere. Ha raggiunto la maturità e sarebbe il caso di puntarci. Il campionato è lungo ed è un ragazzo che va tenuto sulla corda sempre perché può tornare utile.

Koulibaly? Ho visto un Koulibaly anche con la Lazio a livelli stratosferici. Ha raggiunto un rendimento altissimo, si può sempre contare su di lui”.