Tutino: "Grazie Parma per l'enorme fiducia, proverò a ricambiarla lottando"

Gennaro Tutino ha lasciato il Napoli per trasferirsi a Parma e sui suoi canali social ha scritto: "Una nuova sfida. Un nuovo viaggio. Una nuova avventura. Da vivere insieme a questi colori Grazie al Parma Calcio 1913 per l’enorme fiducia riposta in me. Che proverò a ricambiare così come sono abituato a fare: lottando !".