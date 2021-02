Tutta la Spagna contro le accuse di Gattuso: "Scuse di chi non sa perdere, lui non era il più sportivo!"

Lo sfogo di Gattuso contro il Granada, accusando gli spagnoli di aver perso troppo tempo e di anti sportività citando i pochi minuti di gioco effettivo, ha trovato risalto su tutti i siti dei quotidiani sportivi spagnoli e anche in tv. Il Corriere dello Sport riporta che contro l’allenatore del Napoli s’è scagliata l'opinione pubblica ma anche i media, a partire da Josep Pedrerol, popolare conduttore di “Jugones” e del Chiringuito: "Il Granada è una squadra che fa la storia, Diego Martinez l’ha portata dalla Segunda division agli ottavi di Europa League. Gattuso? Le sue sono scuse di chi non sa perdere. Al calcio si gioca in più modi, lui dovrebbe saperlo. È stato un buon calciatore, ma di certo non era quello più sportivo al mondo"