VIDEO - Gattuso attacca l'arbitro: "16 minuti di gioco effettivo, serve rispetto. Se lo fanno gli italiani..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo l'inutile vittoria contro il Granada e l'eliminazione dall'Europa League è intervenuto a Sky Sport. Tra i vari temi trattati dal mister azzurro, anche un passaggio sull'arbitro: "Se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi il Granada secondo me usciamo su tutte le pagine di giornali. Nel primo tempo abbiamo giocato 16-17 minuti di tempo effettivo, nel secondo tempo non vi dico. Penso che bisogna avere un po' di rispetto e farsi rispettare. L'arbitro va là e ci fa giocare, non si può perdere tre minuti ogni volta. Se lo fa un'italiana viene massacrata su tutti i giornali. Si è giocato veramente poco, volevo dirlo perché è stato troppo evidente oggi". Qui l'intervista completa.