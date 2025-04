Tuttojuve, Pavan: “Conte si sta offrendo al miglior offerente ma non vuole andar via da sconfitto"

Massimo Pavan, vicedirettore di Tuttojuve, sul canale Tastiera Velenosa ha parlato della situazione legata ad Antonio Conte dopo le sue dichiarazioni rilasciate ieri: “Le parole di Antonio Conte sono state chiare, ha detto in modo molto netto che a Napoli non si possono fare certe cose, la situazione è' molto chiara l'allenatore si sta offrendo al migliore offerente ma non vuole andare via da sconfitto".

