Tuttojuve, Pavan sul Napoli: "Che strano, dopo la Champions sfidiamo chi è senza coppe..."

Nel corso di Sportitalia, il giornalista e vice-direttore di Tuttojuve Massimo Pavan ha ironizzato sul calendario rispondendo ad un tifoso del Napoli che si interrogava sulle due gare di fila fuori e poi in casa dei partenopei: “Computer in tilt? Può essere ci sono cose un po' strane forse quel giorno avrà preso un virus, c'è una coincidenza che fa sorridere per non dire altro, Juventus lo scorso anno mai contro una squadra che giocava le coppe non giocandole, quest'anno le gioca e deve affrontare due volte dopo le coppe la squadra più forte che non le fa, strano vero?l".