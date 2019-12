Tuttosport - Bonaventura non rinnova e parte a zero: Raiola allaccia contatti col Napoli

Non ci sono segnali positivi tra Giacomo Bonaventura ed il Milan per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. Secondo quanto riferisce Tuttosport, pur essendo un punto fermo della squadra di Pioli, i rossoneri rischiano di perderlo. L'agente del giocatore, Mino Raiola, ha già sondato il terreno con il Napoli (ma anche la Roma) dove ritroverebbe tra l'altro Rino Gattuso in panchina.