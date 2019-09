Tuttosport, Salandin: "Llorente leader silenzioso, ha esperienza da vendere!"

Torna come ogni mattina l'Editoriale su TMW Radio durante la 'Linea Diretta'. Ospite di oggi il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin:

Il Napoli è consapevole... "Vincere aiuta a vincere. Llorente è un leader silenzioso e ha esperienza internazionale da vendere. Giocatori come lui fanno alzare tutti i livelli. Il Napoli deve avere continuità, non deve pensare di essere arrivato come in passato. Deve evitare questo errore e pensare che la maratona è lunga".