Udinese, Carnevale: “Deulofeu fu molto vicino al Napoli, sarebbe stato colpo straordinario”

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli e della Roma, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Si è parlato di Deulofeu al Napoli, io non mi occupo di vendite ma secondo me il Napoli è stato molto vicino al giocatore. Non so poi cosa sia successo, si è pensato di acquistare un altro calciatore come Raspadori. Però non è mica andata male al Napoli (ride, ndr). Se il Napoli l’avesse preso sarebbe stato un acquisto straordinario, ad esempio nelle punizioni è un fuoriclasse”.