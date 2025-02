Udinese, Carnevale fa il nome: "Questo nostro giocatore è già da Napoli"

L'ex azzurro e attuale dirigente dell'Udinese Andrea Carnevale è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Oggi sono un direttore sportivo a tutti gli effetti, ho passato l’esame e preso il patentino a Covercano. In altri tempi conoscendo Conte avrebbe già sbottato invece lo vedo molto sicuro di se stesso ed il Napoli se la giocherà fino alla fine, qualche infortunio di troppo ha bloccato il suo percorso.

Se gli azzurri avesssero avuto il Lukaku di 5 anni fa avrebbe già vinto lo scudetto, Romelu mi assomiglia molto, tiene la palla, fa la sponda. Però adesso non ci aspettiamo che fa 20/25 gol, l’età purtroppo conta per tutti, qualche sprint in meno lo fa, ma è sempre un giocatore determinante. è un lavoro che parte da lontano. Solet è un bel difensore, va elogiata l’Udinese, aver preso un ragazzo a zero è un grande merito. Gino Pozzo stato molto bravo a credere in lui, volontà sua quella di prenderlo.

Da capo scouting devo fare i complimenti alla società. A me piacciono i difensori prestanti, non so dove Solet andrà, ma è giocatore da Liverpool, Inter e Napoli. Non mi aspettavo un giocatore già così pronto, ha una grande personalità".