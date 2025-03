Udinese, Carnevale: "Lucca mi somiglia tanto. Solet? Piace a tanti top club"

Andrea Carnevale, responsabile dello scouting dell’Udinese, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Il Napoli viene dal pareggio di Venezia che ho preso come una sconfitta, per vincere lo scudetto quando incontri queste squadre sei obbligato a fare i tre punti. Il Napoli, in quest’ultimo periodo, ha avuto qualche difficoltà a livello numerico, Anguissa ha recuperato e finalmente anche Neres è tornato a disposizione, visto che è un giocatore determinante.

L’Udinese deve dare una mano al Napoli? Partiamo con la stessa formazione domenica a San Siro, l’Inter ha una rosa straordinaria ed è la formazione da battere. La mia esperienza mi dice che il Napoli avrà un vantaggio minimo perché i nerazzurri fanno la Champions League. Non si può fare a meno di Raspadori, ci sono ancora altre 9 partite, l’attaccante della Nazionale ci sta dando tante soddisfazioni. Lukaku è un grande giocatore soprattutto a sostegno della squadra e credo che con Raspadori renda molto meglio. Solet lo conosco bene, ma è una grande sorpresa anche per me, fino a pochi mesi fa non credevo che potesse avere questo impatto nella nostra serie A. Brava l’Udinese che ha creduto nel giocatore, ci sono tante altre squadre che lo hanno chiesto. Un giocatore da top club. Noi calciatori ai tempi nostri eravamo molto più liberi. Bianchi diceva preparando le partite: date la palla a quei tre e loro la risolvono. Adesso è cambiato il calcio in generale. Bisognerebbe aprire uno studio su questa cosa. Sono per il calcio vecchia maniera, oggi mi annoio a vedere delle partite.

Lucca? L’ho sempre consigliato a tutti, ne ho parlato anche con Spalletti, nell’arco di due anni è maturato tantissimo, durante il mercato estivo sarà richiestissimo, ricorda molto me quando giocava, assomiglia anche un po’ a Toni. Potrebbe diventare un Carnevale del futuro”.