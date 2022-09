Udinese, Deulofeu: "Napoli e altre due per lo Scudetto! Ma non la Juve..."

L'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu ha parlato delle big del calcio italiano nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport

L'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu ha parlato delle big del calcio italiano nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport: "L’Inter è una grande squadra e, se perde una partita, si inizia a parlare di crisi. Prima di affrontarli ho analizzato a fondo quanto avevano fatto. E' vero, hanno qualche punto debole, ma l’Inter resta una squadra forte che con Milan e Napoli sarà lì per vincere lo scudetto".

Come mai non ha citato la Juve? "Perché le altre tre, al momento, hanno qualcosa in più".