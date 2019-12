Udinese, Fofana: "Grande partita, ma volevamo vincerla! C'era rigore su Lasagna"

Seko Fofana, giocatore dell'Udinese tra i protagonisti della sfida di ieri tra i friulani ed il Napoli, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv, commentando proprio la sfida di ieri: "Oggi (ieri, ndr) è stata davvero una grande partita. Volevamo fare una grande prestazione e siamo contenti di esserci riusciti. Ora speriamo meglio contro la Juventus perché lavoriamo sempre duro e puntiamo sempre più in alto, quindi quando vediamo prestazioni del genere siamo contenti.

Io mi sentivo veramente bene perché ultimamente ho fatto molti sacrifici e in allenamento do sempre il massimo. Sono contento perché ero in una situazione complicata e ora mi sono liberato. Secondo me nella gara di Roma abbiamo sbagliato tanto anche sotto il punto di vista tattico, col Bologna invece abbiamo visto tanti giocatori che non giocano spesso ma che in Coppa Italia hanno tirato fuori una grande prestazione. Vogliamo sempre fare di più e puntare più in alto e la competizione in squadra è sempre un bene.

Volevamo vincere questa partita e sapevamo di poterne segnare anche un altro gol ma non è andata così e ora dobbiamo lavorare molto e recuperare bene per giocarcela con la Juventus e sperare in un risultato positivo. Contatto su Lasagna? Secondo me era rigore, l'arbitro ha deciso e noi dobbiamo rispettarla perché comunque non era una scelta semplice".