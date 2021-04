Udinese, Gotti sul futuro di de Paul: "A fine anno parlerà col club e si deciderà"

Rodrigo de Paul, con la doppietta firmata oggi contro il Crotone, ha portato all'Udinese i tre punti fondamentali per la salvezza. A fine gara il tecnico bianconero Luca Gotti ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Io ho visto la grande crescita di de Paul in parallelo dentro e fuori dal campo. Ha acquisito una mentalità fortissima, di grande livello. Al di là delle qualità calcistiche, ciò che non potete vedere è che lui è un leader vero, un leader positivo. Alza la voce e sprona i compagni quando deve. Si sta completando a tuttotondo, questa è la sua grande forza".

Andrà via? "Non posso saperlo, il mercato non posso saperlo io in prima persona. E' a Udine da cinque anni, ha espresso valori che si alzano in continuazione. A fine campionato si siederà a tavolino con la società per decidere il da farsi. Io e lui fin da subito siamo stati molto affini sulle cose che succedono e su come vediamo le cose. Questo ci facilita. Oggi Rodrigo, che è stato delizia per certi versi e croce sull'episodio dell'espulsione, ha sbagliato anche tanti palloni che normalmente non sbaglia. Ha sentito anche lui il carico di questa partita".