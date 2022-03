Udinese, Makengo ci crede: "Cercheremo di fare il grande salto con il Napoli"

"Noi cerchiamo di fare punti in ogni partita, indipendentemente dall'avversario. Quindi anche contro il Napoli".

Il centrocampista dell'Udinese Jean-Victor Makengo ha parlato a Udinese TV del momento dei friulani dopo il pareggio con la Roma ed in vista del match contro il Napoli: "Vogliamo rifarci, l'episodio finale fa male e siamo pronti per la prossima, vogliamo prendere punti anche al Napoli. La traversa? Pensavo che quel tiro sarebbe entrato. Invece ha toccato anche la testa del portiere. Ma bisogna guardare avanti e pensare a continuare a fare bene. Cioffi? Con il suo arrivo è cambiato in noi l'aspetto mentale. Lui spinge tanto e ci trasmette voglia di vincere, di essere arrabbiati, di fare tutto per gli altri. E' un lavoro che si porta avanti durante tutta la settimana, ogni giorno.

Con la Roma e con la Lazio meritavamo di più: ora cercheremo di fare il grande salto con il Napoli. Noi cerchiamo di fare punti in ogni partita, indipendentemente dall'avversario. Quindi anche contro il Napoli. Io penso di essere cresciuto in personalità, mi prendo le mie responsabilità e gioco di più come so. A Udine mi trovo molto bene. La città è bella, i tifosi mi chiedono sempre di fare foto assieme. Qui sto bene".