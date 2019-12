Udinese, Marino: "Spero che la risalita del Napoli cominci solo da domenica..."

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato del momento della squadra bianconera ai microfoni del Corriere dello Sport, analizzando anche la situazione in casa Napoli: "Non è un momento facile per entrambe le squadre, ma sono convinto che ne usciranno fuori e riusciranno a riemergere, rientrando in linea con le proprie, diverse aspirazioni. Ovviamente spero che il Napoli cominci da domenica (il match si giocherà sabato, ndr) a riemergere"

Sulle vicende di casa Napoli: "Sono lontano, non conosco le dinamiche e i fatti, non è giusto. Ma so che De Laurentiis è un manager di larghe vedute, con un’esperienza rilevante. Io sono legato a lui e i nostri rapporti sono tornati ad essere quelli d’un tempo. E sono legato da affetto ad Edoardo, con il quale ci sentiamo spesso".