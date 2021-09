Udinese, Pussetto a Dazn: "Non aspetteremo il Napoli, dobbiamo fare il nostro gioco!"

Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi pensavamo di cominciare bene. Sapevamo che la prima con la Juve sarebbe stata difficile, abbiamo ottenuto un grande risultato e poi sono arrivate due vittorie. Speriamo di fare bene anche oggi. In queste partite vale la pena giocare. Noi non dobbiamo aspettare di vedere cosa fa il Napoli, dobbiamo giocare, fare il nostro contro una grande squadra come il Napoli".

Senti che può essere il tuo anno? "Spero di sì. L'anno scorso ho avuto un infortunio. Stavo facendo bene, poi mi sono infortunato. Ora voglio continuare su questa strada, sia personalmente che per la squadra".