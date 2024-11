Udinese, Runjaic: "Ho visto l'Atalanta al Maradona e ho capito una cosa"

vedi letture

L'Udinese, reduce dalle due sconfitte con Venezia e Juventus, si appresta ad affrontare un'Atalanta in ottima forma al Gewiss Stadium. Ecco le parole di Kosta Runjaic in conferenza stampa.

Si può considerare la prossima partita quella più difficile che poteva capitare ma anche una delle più stimolanti?

"Non ci sono partite semplici e lo sappiamo, l'Atalanta è una squadra di assoluto valore, ho visto la gara contro il Napoli, hanno messo in campo principi e idee con grande disciplina in campo, con tanti anni di lavoro alle spalle. Hanno qualità tra i piedi, giocano bene insieme nelle due fasi. E' una squadra completa. Al momento sta attraversando un grande periodo di forma. Sappiamo cosa ci aspetterà, non vorrei però definire l'Atalanta come l'avversario più difficile che potevamo trovare, dobbiamo cercare di resistere con in nostri mezzi, rispondere al fuoco con il fuoco, senza dimenticare i nostri principi di gioco lottando nei duelli, non ci vedo come per forza perdenti".