Udinese, Sottil in conferenza: "Napoli primo meritatamente, ma concessi gol facili"

Cade al Maradona l’Udinese nell’ultima gara del 2022. Queste le parole del tecnico Andrea Sottil alle domande dei cronisti.

Rimpianti per il finale? "È chiaro che venire qui non è semplice. C'era la prima in classifica con merito, forse il Napoli ti deve far gol in altra maniera. Nel primo gol abbiamo fatto saltare Osimhen in maniera troppo facile, anche nel secondo c'è stata leggerezza. Peccato perchè la potevamo subito riaprire ad inizio ripresa e loro fanno il terzo gol in contropiede. Nel finale grande prova di mentalità dei ragazzi, dispiace perchè portiamo a casa zero punto".

Il bilancio è positivo? "Siamo contenti, i punti non sono stati distribuiti equamente dopo le sei vittorie di fila. Ma i 24 punti sono un bilancio positivo, abbiamo fatto un bel percorso. Attraverso queste partite cresceremo sempre di più".

I vostri gol sono arrivati per un rilassamento del Napoli? "Quando si subisce un gol c'è sempre qualcosa che non ha funzionato. Ci eravamo preparati bene sulle palle alte di Osimhen, lui ha fatto un gran gol ma la palla non era veloce e si poteva gestire meglio".

Il cambio Success-Deulofeu era per restare offensivi? "Bisogna rispettare l'avversario, ma non avere paura. Noi dal mio primo giorno abbiamo deciso di avere questa mentalità, Success è straordinario a tenere palla e farti salire. Col Napoli se ti abbassi troppo il gol alla fine riesce a fartelo. È stato bravo Meret a fare il libero aggiunto in alcune situazioni".