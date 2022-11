Udinese, Sottil: "Napoli squadra supersonica. Spero di recuperare qualcuno, sarà durissima"

Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pari contro lo Spezia.

Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pari contro lo Spezia: "Sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, non ci dimentichiamo che eravamo andati avanti con un gol di Success annullato per fuorigioco millimetrico. Complessivamente loro hanno fatto meglio di noi nella prima parte specie negli angolo, siamo stati poco cattivi e determinati a difendere ed è stato bravo Silvestri. La squadra poi è andata a far gol in un momento di difficoltà, il secondo tempo è stato più equilibrato e la partita è andata tatticamente in stallo. Con lo Spezia è dura, è una squadra che gioca bene in un campo ostico per tutti. Devo solo ringraziare questi ragazzi, nel calcio ci sono momenti che vai a duemila e momenti che vai meno. Ci siamo messi subito a lavorare subito, adesso secondo me nell'ultima parte sono mancate qualche vittoria che meritavamo".

Come vi approcciate al Napoli?

"Sono una squadra supersonica, stimo molto Spalletti ed è tra i migliori in circolazione. Dobbiamo recupere energie, spero di recuperare qualche giocatore e sarà durissima a Napoli ma le partite vanno giocate".