Udinese, Zanoli su Conte: "Ti insegna mentalità per vincere! E mi ha fatto correre tanto"

vedi letture

Alessandro Zanoli, calciatore dell'Udinese trasferitosi dal Napoli nella scorsa finestra di mercato, in conferenza stampa ha parlato anche del suo ex allenatore Antonio Conte: "A livello fisico mi ha fatto correre veramente tanto ed è un'arma in più che mi ritrovo (ride ndr). Ti insegna la mentalità di vincere le partite con la cattiveria e la giusta pratica per fare gol e vincere in campo, nel percorso di una grande squadra come il Napoli i tre punti sono sempre fondamentali".

Cosa ti aspetti da questa avventura? Dove può arrivare questa Udinese?

"Hanno fatto buone prestazioni ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo pensare a dare il massimo. Chiaramente domani con il Pisa vorrei già fare tutta la partita, ma come sempre deciderà il mister, ci sono tanti buoni giocatori".

Le tue caratteristiche?

"Faccio la differenza da quinto, come fatto anni fa alla Sampdoria, devo crescere nella fase difensiva, sono più da fase offensiva".