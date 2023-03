Uefa, Boniek: "Napoli può essere la sorpresa della Champions"

Zbigniew Boniek, vice presidente Uefa, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte

© foto di NewsPix/Image Sport

Zbigniew Boniek, vice presidente Uefa, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte: "Il Napoli è una squadra che gioca quasi sempre nello stesso modo, a prescindere dall'avversario. Esprime il miglior calcio in Italia e non a caso va dritta verso lo scudetto. Le altre, secondo me, pensano ai piazzamenti in Champions. La strada mi sembra molto invitante. Mi farebbe piacere se il Napoli riuscisse a vincere. La Champions? Il Napoli sta andando bene, ha ricambi all'altezza e può davvero essere la sorpresa della competizione. Questa è una squadra che gira bene: è stata costruita molto bene. Il ritorno con l'Eintracht? Ci vogliono umiltà e concentrazione, ma onestamente non vedo come il Napoli possa uscire da questa competizione se mantiene questo approccio.