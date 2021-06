Uefa, Rummenigge promette battaglia: "Superlega? Tre club ne fanno ancora parte, vedremo cosa fare"

Karl Heinz Rummenigge, membro dell'esecutivo UEFA, parla, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", anche della questione Superlega: "Sono nell’Esecutivo Uefa e sarò impegnato anche per l’Eca, l’associazione dei club. Dobbiamo decidere come andare avanti nella vicenda Superlega, si sa, tre società ancora ne fanno parte. C’è lavoro da fare. Vedremo come".