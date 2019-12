Ugolini su Gaetano: "Sarebbe importante anche per lui un'opportunità altrove"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sul mercato: "Pulgar e Paredes? Quest'ultimo è un ottimo giocatore. Amrabat è ok per giugno, d'accordo che ci sono tanti centrocampisti ma serve un regista in quel ruolo, un giocatore che sia bravo in fase di costruzione. Nel gioco delle coppie magari Allan e Fabiàn, Zielinski ed Elmas, e resterebbe fuori magari Gaetano, magari anche per il bene del ragazzo sarebbe importante qualche opportunità altrove per giocare di più. Paredes e Torreira sono giocatori che in questo momento potrebbero aiutare il Napoli a migliorare la fase di costruzione".