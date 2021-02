Ulivieri a De Laurentiis: "Gli dico di avere fiducia in Gattuso"

Nel corso di 'Radio Goal', Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Elezione del presidente Figc? Si è deciso per la continuità, con Gravina in questi due anni avevamo lavorato bene con una collaborazione stretta. Cambiare a noi ci sembrava pericoloso, per quello abbiamo deciso di votare per Gravina.

Momento delicato del Napoli di Gattuso? Càpitano annate particolari, soprattutto in questo anno con squadre molto soggette a infortuni e al Covid. Gattuso non lo metterei mai in discussione e parlo dell’uomo e dell’allenatore. Direi di dargli fiducia e tempo perché questa fiducia verrà sicuramente ripagata. E’ chiaro poi che addosso all’allenatore vanno tantissime responsabilità e il tecnico deve avere le spalle larghe e carattere, qualità che non mancano a Rino. Si può anche contestare un allenatore ma non si può minimizzarlo, Rino se contestato va benissimo. Gli consiglio di tirare dritto e abbracciare i suoi giocatori saldando questa squadra sul piano morale. Deve mantenere lo stato d’amore che la squadra nei suoi confronti, dimostrato dagli abbracci dopo i gol. A De Laurentiis dico di avere fiducia in questo allenatore”.