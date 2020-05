Ulivieri: "Allenatori e presidenti sempre responsabili sotto il punto di vista civile e penale"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte: "Vedremo se ci sarà la ripresa il 13 giugno. Dovranno esserci le giuste condizione. La speranza è che la situazione possa diventare un pochino più leggera, mi riferisco all’andamento dei contagi. Così potranno partire pure la serie B e la serie C. Al momento bisognerà fare il tifo da casa, un sentimento che dovrà arrivare dentro lo stadio. La responsabilità potevano anche non metterla: per quanto mi riguarda cambia poco. L’allenatore è sempre responsabile dal punto di vista civile e penale, stesso discorso anche per il presidente”.