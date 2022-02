Ulivieri crede nello scudetto: "Il Napoli può vincerle tutte con l'organico al completo"

Renzo Ulivieri, ex allenatore del Napoli, è convinto che la squadra di Spalletti possa vincere lo scudetto: "Ne sono convinto. Sul piano delle forze in campo con le milanesi più o meno si equivalgono. Ma con l’organico al completo il gruppo di Spalletti mi ridà quella sensazione di iniziò campionato. Può vincerle tutte. E siccome sanno già come si fa il gruppo ha la giusta autostima".