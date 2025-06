Ulivieri: "Flop Spalletti? Nei club di Serie A gli stranieri sono minimo 8/11, per il CT si fa dura"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "C'è stato un periodo abbastanza lungo in cui gli allenatori erano stabili, poi Spalletti è andato via dal Napoli e c'è stata l'occasione della Nazionale. Qualche cambiamento c'è stato, quest'anno per un motivo o per un altro è andata così. Flop Spalletti-Italia? Se si guarda le squadre di Serie A, almeno 8/9 giocatori sono stranieri, non è facile per il ct della Nazionale scegliere su un numero così limitato. Mi metto nei panni del commissario tecnico.

Blocco Napoli e blocco Inter? Ci sono stati i blocchi in passato: ai tempi il blocco Juventus dei tre difensori è stato importante. Come tecnica, aggressività, personalità... Però devi riaspettare anni per ritrovarne altri come Barzagli, Bonucci e Chiellini. Nuovo ct? Ci vuole un allenatore, non un commissario tecnico: la FIGC prenderà un allenatore. La decisione è della Federazione, del capo della Federazione Gravina. Quale scelta fare? Se una società mi chiama, io dico sempre di non sapere e non intendermi. Se mi chiedono: 'Lui com'è?', allora qualche parola la spendo. Ma non chiamo io le società per indicare. Gianni De Biasi? Vediamo...".