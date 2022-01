Ulivieri: "Non mi è piaciuto il tweet su Atalanta-Inter, ma lasciamo stare il discorso arbitri"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC: "Credo che i giochi per lo Scudetto siano ancora aperti. Ci sono tante partite da giocare, il Napoli ha avuto questo periodo particolare ma tutti conoscono la bontà del lavoro fatto. Contro la Juventus la squadra ha dimostrato personalità e carattere, la gara fatta fu molto bella considerate le difficoltà. Il Napoli c'è e l'ha dimostrato sul piano caratteriale. Bisogna aspettare il rientro di tutti quelli che mancano.

Il tweet del Napoli? Non mi garba, bisognerebbe domandare a chi l'ha scritto. A me piacciono le cose più chiare. Scelta che non mi sento di discutere ma che non condividerei. Lasciamo stare certi discorsi, anche perché gli arbitri finora hanno dimostrato grande serietà e sotto questo punto di vista penso si sia tranquilli.

Bologna-Napoli? Gara non facile per il Napoli, che è superiore al Bologna ma i rossoblu sono pericolosi perché reagiscono dopo gli insuccessi. Mihajlovic sa motivare".