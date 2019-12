Ulivieri: "Se fai bene in Champions e non in gare facili, allora ti mancano gli stimoli"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Renzo Ulivieri, ex allenatore e presidente dell'associazione allenatori che ha parlato della scelta di Ancelotti di portare la squadra in ritiro: "Ritiri? La scelta va condivisa con i giocatori e con la società, poi ci sono casi particolari come a Napoli dove interviene la società e diventa tutto più difficile. Il Napoli per riprendersi ha bisogno di alcuni sguardi dai giocatori, quando una squadra fa le prestazioni in Champions e poi manca nelle partite facili c'è qualcosa che non torna. A me è capitato, significa che la squadra non funziona psicologicamente, non ha stimoli e c'è qualcosa di sbagliato".