Ulivieri: "Tutte le categorie parlano di una ripartenza, perché se lo fa il calcio si grida allo scandalo?"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è facile tornare a giocare, ci vuole l'accordo di tutte le componenti. Se uno risulta positivo andrebbe a mettere in quarantena tutta la squadra e questo sarebbe un problema, non si potrebbe andare avanti. Le situazioni da valutare sono ancora tante. Oggi qualsiasi categoria è in tv per parlare delle perdite economiche, ma se lo fa il calcio si grida allo scandalo. Il calcio non è fatto solo dai calciatori, ci sono centinaia di migliaia di lavoratori attorno e a loro dobbiamo pensare".