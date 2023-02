Ursino: "Per un ds vedere la coppia Osimhen-Kvara diventare così forte è inspiegabile"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Ursino, direttore sportivo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Ursino, direttore sportivo: "Il Napoli è una squadra fantastica, era dal Milan di Sacchi che non vedevo un'italiana dominare così divinamente anche in Europa. Quando succede questo il merito è della società, del direttore sportivo e dell'allenatore. Tutti hanno fatto qualcosa di straordinario. Eintracht-Napoli deve rendere orgoglioso qualsiasi italiano che l'ha vista. Per un direttore vedere la coppia Osimhen-Kvara diventare così forte è inspiegabile".